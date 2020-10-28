Пятов прокоментував інформацію про завершення кар'єри

Михайло Морозов Футбол 17:30, 28.10.2020

Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Андрій Пятов спростував інформацію про те, що планує завершити кар'єру після Євро-2020, яке має відбутися влітку 2021 року.

Незважаючи на це, капітан "гірників" зізнався, що чемпіонат Європи може стати його останнім турніром у збірній. Пятов також розповів, що тривалість його футбольної кар'єри буде залежати від травм і настрою.

"Ні, це точно не відповідає дійсності. Під час карантину я спілкувався з Ігорем Цигаником і говорив, що як для гравця збірної Євро-2020 для мене, напевно, буде останнім турніром. Але те, що я завершую кар'єру наступного літа, як написали, це – нонсенс. Скільки я буду грати? Все буде залежати від настрою і від травм. Слава Богу, травми обходять стороною", – цитує слова голкіпера видання Sport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Шахтар" знайшов заміну Пятову, який може завершити кар'єру.

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