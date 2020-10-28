Пятов прокоментував інформацію про завершення кар'єри

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,0 т.
Андрій Пятов

Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Андрій Пятов спростував інформацію про те, що планує завершити кар'єру після Євро-2020, яке має відбутися влітку 2021 року.

Незважаючи на це, капітан "гірників" зізнався, що чемпіонат Європи може стати його останнім турніром у збірній. Пятов також розповів, що тривалість його футбольної кар'єри буде залежати від травм і настрою.

"Ні, це точно не відповідає дійсності. Під час карантину я спілкувався з Ігорем Цигаником і говорив, що як для гравця збірної Євро-2020 для мене, напевно, буде останнім турніром. Але те, що я завершую кар'єру наступного літа, як написали, це – нонсенс. Скільки я буду грати? Все буде залежати від настрою і від травм. Слава Богу, травми обходять стороною", – цитує слова голкіпера видання Sport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Шахтар" знайшов заміну Пятову, який може завершити кар'єру.

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