Пятов про Шовковського: слава Богу, ти закінчив

Голкіпер "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов у жартівливій формі подякував Господу за те, що Олександр Шовковський завершив кар'єру.

Пятов зізнався, що СаШо у всьому його перевершував.

Я Саші кажу: "Шахтар" скільки не грав на турнірах проти "Динамо" – я два пенальті відіб'ю, ти – три. Я один, ти – два. Все одно на один більше". Ось так все життя виходило. Ми, напевно, в серіях п'яти по життю зустрічалися, я в жодній не виграв. Кажу: "Слава Богу, ти закінчив, у мене хоч шанс з'явився, я скористався", – сказав Пятов в ефірі Youtube-каналу УАФ.

Андрій розвінчав міф про те, що Шовковському просто щастило під час серій пенальті.

"У Саші в пенальті фарту немає. У нього все прораховано. Він дійсно майстер цієї справи. Я не уявляю, як нападнику бити, коли Саша стає, така брила, руки розставить і все. Таке враження, що він всi ворота закрив. І він ще починає гойдатися... Все, шансів немає. Я б краще повз ворота вдарив і пішов би", – підсумував Пятов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року Пятов обійшов Шовковського і побив рекорд у збірній України. Андрій встановив нове досягнення.

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