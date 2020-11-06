Пятов про прихід Луческу до "Динамо": треба називати речі своїми іменами

Олександр Чеканов Футбол 10:33, 6.11.2020

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов зізнався, що не сприймає прихід Мірчі Луческу до київського "Динамо".

Про це він заявив в інтерв'ю "Люкс ФМ". За словами футболіста, він би ніколи не погодився на перехід до стану головного суперника.

"Можу сказати, що у всіх в "Шахтарі" є своя думка відносного такого кроку Луческу. Треба називати віщим своїми іменами: людина стільки років була в "Шахтарі", а потім перейшла до стану конкурента. Ну, не знаю... Особисто я б точно ніколи не перейшов в київське "Динамо". Ми з ним розлучилися друзями і завжди при зустрічі бажаємо один одному всього найкращого. У нас дружні стосунки. Але його рішення очолити "Динамо" я так і не зрозумів..." – сказав Пятов .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу звернувся до лідера "Барселони" Ліонелю Мессі після матчу Ліги чемпіонів.

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