Пятов повторив досягнення Ващука і Срни в чемпіонаті України

Голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов в десятий раз став чемпіоном України, зрівнявшись за цим показником з одноклубником Даріо Срною і ексдинамівцем Владиславом Ващуком, повідомляє sport.ua.

Більше подібних трофеїв тільки у колишнього воротаря "Динамо" Олександра Шовковського – 14.

1. Олександр Шовковський ( "Динамо") – 14 титулів чемпіона України

2. Даріо Срна, Андрій Пятов (обидва – "Шахтар") і Владислав Ващук ( "Динамо") – 10

3. Юрій Дмитрулін, Сергій Ребров і Олександр Головко (всі – "Динамо") – 9

4. Валентин Белькевич ( "Динамо"), Томаш Хюбшман, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов і Тарас Степаненко (всі – "Шахтар") – 8

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" в 27-му турі Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном країни, обійшовши "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

Пізніше чемпіонство прокоментував президент донецького клубу Рінат Ахметов, а клуб показав, що творилося в роздягальні під час святкування чемпіонства.