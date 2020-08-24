Пятов оцінив майбутній матч з "Динамо" у Суперкубку

Футболісти донецького "Шахтаря" добре готові до Суперкубку України з київським "Динамо", так як відмінно знають філософію наставник "біло-синіх" Мірчі Луческу.

Про це заявив воротар "гірників" Андрія Пятов, коментуючи поєдинок проти столичної команди, який відбудеться 25 серпня.

"Перемога в чемпіонаті додала впевненості після Ліги Європи. Радує, що всі здорові. Матч покаже, як ми готувалися. Знаємо, як містер Луческу працює, я особисто знайомий з його побудовою гри. Вже видно певні напрацювання. Наш тренерський штаб добре їх розібрав. Головне, втілити все на поле. Якщо будемо демонструвати свою гру і не дамо супернику розбігтися, то все буде добре", – цитує Пятова прес-служба "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що гра з "Шахтарем" в Суперкубку України не є важливою для його команди.

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