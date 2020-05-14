П'ять років тому "Дніпро" вперше в історії вийшов у фінал Ліги Європи

14 травня 2015 року "Дніпро" під керівництвом Мирона Маркевича вперше в своїй історії вийшов у фінал Ліги Європи, мінімально перемігши "Наполі" в півфінальному матчі з рахунком 1:0.

Перший поєдинок в Неаполі закінчився нічиєю 1:1, що залишало українській команді хороші шанси на вихід у фінал – їх влаштовувала навіть нульова нічия. Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський" під проливним дощем і при божевільній підтримці уболівальників. У першому таймі Денис Бойко двічі рятував "Дніпро" після небезпечних ударів Гонсало Ігуаїна, а з дальнім пострілом Євгена Селезньова впорався голкіпер "Наполі".

"Дніпро" святкує перемогу над "Наполі" і вихід у фінал Ліги Європи

Вирішальний момент поєдинку стався на 58-й хвилині, коли Євген Коноплянка наздогнав м'яч біля бокової лінії та навісив на Селезньова, який продавив захисника і головою відправив ігровий снаряд у ворота неаполітанців. Обидві команди мали шанси відзначитися в кінцівці матчу, але м'яч вперто відмовлявся летіти у ворота.

На жаль, у драматичному фіналі "Дніпру" не вдалося здолати "Севілью" і привезти трофей в Україну. Іспанський клуб переміг з рахунком 3:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня 2009 року в півфінальному матчі Кубка УЄФА "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" і вийшов у фінал турніру.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!