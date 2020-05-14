Головна Новини
14 травня • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

П'ять років тому "Дніпро" вперше в історії вийшов у фінал Ліги Європи

2.2т
Читати матеріал російською

14 травня 2015 року "Дніпро" під керівництвом Мирона Маркевича вперше в своїй історії вийшов у фінал Ліги Європи, мінімально перемігши "Наполі" в півфінальному матчі з рахунком 1:0.

Перший поєдинок в Неаполі закінчився нічиєю 1:1, що залишало українській команді хороші шанси на вихід у фінал – їх влаштовувала навіть нульова нічия. Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський" під проливним дощем і при божевільній підтримці уболівальників. У першому таймі Денис Бойко двічі рятував "Дніпро" після небезпечних ударів Гонсало Ігуаїна, а з дальнім пострілом Євгена Селезньова впорався голкіпер "Наполі".

"Дніпро" святкує перемогу над "Наполі" і вихід у фінал Ліги Європи

"Дніпро" святкує перемогу над "Наполі" і вихід у фінал Ліги Європи

Вирішальний момент поєдинку стався на 58-й хвилині, коли Євген Коноплянка наздогнав м'яч біля бокової лінії та навісив на Селезньова, який продавив захисника і головою відправив ігровий снаряд у ворота неаполітанців. Обидві команди мали шанси відзначитися в кінцівці матчу, але м'яч вперто відмовлявся летіти у ворота.

На жаль, у драматичному фіналі "Дніпру" не вдалося здолати "Севілью" і привезти трофей в Україну. Іспанський клуб переміг з рахунком 3:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня 2009 року в півфінальному матчі Кубка УЄФА "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" і вийшов у фінал турніру.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Наполі ФК Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку