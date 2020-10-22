П'ять гравців "Реала" виступили проти Зідана після поразки від "Шахтаря" – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 17:46, 22.10.2020

П'ять футболістів "Реала" виступили проти головного тренера команди Зінедіна Зідана після поразок в матчах з "Кадісом" (0:1) в Ла Лізі та "Шахтарем" (2:3) в Лізі чемпіонів.

Як повідомляє видання DiarioGol, захисник Марсело, півзахисники Іско, Марко Асенсіо, Тоні Кроос і нападник Вінісіус Жуніор не розуміють ні кадрових, ні тактичних рішень легендарного француза. Вони вважають його винуватцем останніх невдач команди.

Крім того, в разі поразки в Ель-Класико проти "Барселони", яке відбудеться в суботу, 24 жовтня, президент "Реала" Флорентіно Перес може розірвати контракт із Зіданом.

Після п'яти зіграних поєдинків у чемпіонаті Іспанії мадридський клуб набрав 10 очок і відстає від першого місця на один бал, маючи гру в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" здобув сенсаційну перемогу над "Реалом", відвантаживши підопічним Зідана три голи в першому таймі. Після матчу француз розповів про настрій у команді.

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