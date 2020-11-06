П'ять голів за 15 хвилин: у Лізі Європи команди видали неймовірну кінцівку матчу. Відео

Глядачі матчу третього туру групового етапу Ліги Європи між австрійським "Рапідом" та ірландським "Дандолком" стали свідками неймовірної кінцівки.

Перша половина поєдинку закінчився внічию 1:1. Все йшло до того, що цей рахунок стане остаточним, але на 79-й хвилині віденському клубу вдалося вийти вперед завдяки голу Келвіна Арасе. Гості відразу зрівняли рахунок з пенальті, але "Рапід" зміг знову вийти вперед і закріпити перевагу на 87-й і 90-й. У компенсований до другого тайму час "Дандолк" скоротив відставання з ще одного одинадцятиметрового, але на більше команду з Ірландії не вистачило.

Ця перемога стала першою для австрійців у нинішньому розіграші Ліги Європи. Тепер вони посідають третє місце в групі, а їхні суперники – останнє з нулем очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, луганська "Зоря" зазнала розгромної поразки в третьому турі ЛЄ, поступившись вдома грецькому АЕКу.