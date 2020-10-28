П'яний український футболіст влаштував масову ДТП: клуб виступив з офіційною заявою

Максим Іншаков Футбол 18:19, 28.10.2020

Вночі 28 жовтня 2020 року в Харкові на проспекті Льва Ландау сталася дорожньо-транспортна пригода за участю гравця ФК "Металіст 1925" Дмитра Кравченка.

Футбольний клуб на своєму сайті опублікував заяву, в якому пообіцяв покарати гравця.

"ФК "Металіст 1925" ініціює внутрішнє службове розслідування щодо вищезгаданої події і заявляє, що до Дмитра Кравченка будуть застосовані відповідні штрафні санкції, які прописані в контрактній угоді", – йдеться в повідомленні командної пресслужби.

Кравченку загрожує покарання
ФК Металіст 1925

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравченко не вибрав безпечний швидкісний режим і допустив наїзд на захисний будівельний паркан, який знаходився безпосередньо на проїжджій частині. В результаті ДТП ніхто не постраждав, а на Дмитра був складений адміністративний протокол.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили OBOZREVATEL, що він дійсно був за кермом і, попередньо, – був в стані алкогольного сп'яніння.

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