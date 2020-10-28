П'яний український футболіст влаштував масове ДТП у Харкові. Відео

Півзахисник "Металіста-1925" Дмитро Кравченко влаштував масове ДТП у Харкові, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили OBOZREVATEL, що він дійсно був за кермом і, попередньо, – був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків", український футболіст їхав на своєму AUDI по проспекту Льва Ландау на швидкості, що перевищує 140 км/год, і внаслідок аварії серйозно пошкодив три інші автомобілі. Результат тесту на наявність алкоголю в крові показав 1,85 проміле, що в дев'ять разів більше, ніж допустима норма в 0,2 проміле.

В автомобіля відпав задній бампер Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

Відірване колесо Telegram-канал "Автомобільний Харків / СТО Харків"

Фотографія з перехрестя, на якому сталося ДТП Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

Дмитро Кравченко в автомобілі поліції прикрив обличчя руками Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

Унаслідок ДТП були пошкоджені ремонтні огорожі Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

Перехрестя Льва Ландау і Танкопія Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

В одному з автомобілів спрацювали подушки безпеки Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

Пошкоджена ГАЗель Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

Один з автомобілів залишився без колеса Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

Дмитро Кравченко влаштував п'яне ДТП у Харкові Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'яний футболіст "Ювентуса" Артур потрапив у ДТП на очах у поліції.