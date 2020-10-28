П'яний український футболіст влаштував масове ДТП у Харкові. Відео

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
11,6 т.

  • Дмитро Кравченко є вихованцем полтавської "Ворскли", за яку виступав до кінця літа 2020 року

  • На початку вересня він перейшов у "Металіст-1925"

  • Раніше півзахисник грав за юнацькі збірні України до 18, 19 і 20 років

Дмитро Кравченко влаштував п'яне ДТП в Харкові

Півзахисник "Металіста-1925" Дмитро Кравченко влаштував масове ДТП у Харкові, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили OBOZREVATEL, що він дійсно був за кермом і, попередньо, – був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє Telegram-канал "Автомобільний Харків/СТО Харків", український футболіст їхав на своєму AUDI по проспекту Льва Ландау на швидкості, що перевищує 140 км/год, і внаслідок аварії серйозно пошкодив три інші автомобілі. Результат тесту на наявність алкоголю в крові показав 1,85 проміле, що в дев'ять разів більше, ніж допустима норма в 0,2 проміле.

В автомобіля відпав задній бампер
Відірване колесо
Фотографія з перехрестя, на якому сталося ДТП
Дмитро Кравченко в автомобілі поліції прикрив обличчя руками
Унаслідок ДТП були пошкоджені ремонтні огорожі
Перехрестя Льва Ландау і Танкопія
В одному з автомобілів спрацювали подушки безпеки
Пошкоджена ГАЗель
Один з автомобілів залишився без колеса

Дмитро Кравченко влаштував п'яне ДТП у Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'яний футболіст "Ювентуса" Артур потрапив у ДТП на очах у поліції.

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