П'яний український футболіст влаштував масову ДТП: спортивні підсумки 28 жовтня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 29.10.2020 Оновлено: 09:34, 29.10.2020

Київське "Динамо" втратило перемогу над угорським "Ференцварошем" у Лізі чемпіонів, а український футболіст Дмитро Кравченко влаштував п'яну ДТП в Харкові.

Крім того, ЗМІ повідомили про те, що легенда українського футболу Олександр Шовковський став депутатом Київради.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 28 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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