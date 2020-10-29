П'яний український футболіст влаштував масове ДТП: спортивні підсумки 28 жовтня
Київське "Динамо" втратило перемогу над угорським "Ференцварошем" у Лізі чемпіонів, а український футболіст Дмитро Кравченко влаштував п'яне ДТП в Харкові.
Крім того, ЗМІ повідомили про те, що легенда українського футболу Олександр Шовковський став депутатом Київради.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 28 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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