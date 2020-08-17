П'яний футболіст "Ювентуса" потрапив у ДТП на очах у поліції

Півзахисник "Ювентуса" Артур перебував у нетверезому стані, коли потрапив у ДТП в передмісті іспанської Жирони.

Як повідомляє видання Diari de Girona, в понеділок, 17 серпня, близько четвертої години ранку він втратив контроль над своїм автомобілем Ferrari та вилетів на тротуар, врізавшись у ліхтар. Ні він, ні пасажири, які перебували в його машині, не постраждали.

Відзначається, що поліцейські стали свідками цього інциденту та відразу вирішили перевірити Артура на вміст алкоголю в крові, оскільки футболіст невпевнено, на їхній погляд, керував автомобілем. Тест показав 0,55 проміле при допустимому значенні в 0,5 проміле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський футболіст став гравцем "Ювентуса" в результаті гучного обміну футболістами між туринським клубом і "Барселоною". Замість Артура ряди каталонців поповнить Міралем П'яніч.

Пізніше бразилець відмовився виступати за "синьо-гранатових" у Лізі чемпіонів після підписання контракту з італійською командою.