П'яний футболіст "Ювентуса" потрапив у ДТП на очах у поліції

Михайло Морозов Футбол 17:50, 17.08.2020

Півзахисник "Ювентуса" Артур перебував у нетверезому стані, коли потрапив у ДТП в передмісті іспанської Жирони.

Як повідомляє видання Diari de Girona, в понеділок, 17 серпня, близько четвертої години ранку він втратив контроль над своїм автомобілем Ferrari та вилетів на тротуар, врізавшись у ліхтар. Ні він, ні пасажири, які перебували в його машині, не постраждали.

Відзначається, що поліцейські стали свідками цього інциденту та відразу вирішили перевірити Артура на вміст алкоголю в крові, оскільки футболіст невпевнено, на їхній погляд, керував автомобілем. Тест показав 0,55 проміле при допустимому значенні в 0,5 проміле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський футболіст став гравцем "Ювентуса" в результаті гучного обміну футболістами між туринським клубом і "Барселоною". Замість Артура ряди каталонців поповнить Міралем П'яніч.

Пізніше бразилець відмовився виступати за "синьо-гранатових" у Лізі чемпіонів після підписання контракту з італійською командою.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Зеленський надав звання Героя України Кузьмі Скрябіну: назвав його "воїном слова"

У Білорусі помітили колону військової техніки: їхала з боку Росії. Відео

Кравчук заявив про бажання Путіна закінчити війну на Донбасі та "сльози російських матерів"

Берці були червоні від крові, – учасник боїв за Іловайськ, який пройшов полон

Тихановська оголосить себе новим президентом Білорусі – штаб