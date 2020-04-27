Путіну поставили несподіване запитання про коронавірус: у Кремлі відповіли

Олександр Чеканов Футбол 18:16, 27.04.2020 Оновлено: 18:33, 27.04.2020

Президент Росії Володимир Путін не стежить за матчами чемпіонату Білорусі з футболу, які продовжують проходити, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на несподіване запитання читачів "Аргументів і Фактів".

Володимир Путін

"Я не думаю, що він стежить за трансляціями білоруського футболу, навряд чи... Все ж таки він віддає пріоритет власним спортивним заняттям. Крім того, ви знаєте, що він любить читати – наприклад, історичні книги", – зазначив Пєсков.

Відзначимо, що на минулому тижні український легіонер "Динамо" (Брест) Євген Хачеріді був жорстоко покараний за спробу розібратися з арбітром матчу його команди з "Вітебськом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський стурбовано висловився про коронавірус у Білорусі.

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