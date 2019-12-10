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10 грудня • оновлено в 18:12
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Путін зізнався в підкупі Росією ЧС-2018 - влада США

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Мін'юст США опублікував звіт про розслідування ФБР, в якому припускається, що президент РФ Володимир Путін визнав факт підкупу керівництва ФІФА з метою проведення в Росії ЧС-2018 з футболу.

Дмитро Медведєв і Володимир Путін

Дмитро Медведєв і Володимир Путін

РІА Новини

Як інформує Sky Sports, звіт, який було опубліковано в понеділок, 9 грудня, присвячений втручанню Росії в президентські вибори в США 2016 року. Однак також в ньому порушено питання підкупу чиновників ФІФА при виборі країни-господині футбольного мундіалю-2018.

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"У липні 2011 року колишній співробітник британської розвідки Крістофер Стіл представив звіт, в якому розповідалося про ймовірну розмову між тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим і тодішнім прем'єрміністром країни Володимиром Путіним. Згідно зі звітом, Путін визнав, що один з російських олігархів підкупив президента ФІФА, щоб Росія могла виграти право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році", – йдеться в звіті Міністерства юстиції США.

Варто зазначити, що пост президента ФІФА в 2011 році обіймав швейцарець Йозеф Блаттер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася реакція ФІФА на гучне рішення WADA про виключення Росії з міжнародних змагань, таких як Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпіонат світу 2018
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв Йозеф Блаттер
Місце
США
Тег
ФБР
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Mega Death
Mega Death
рассказывалось о предполагаемом разговоре )))))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Бред бля. Бы дло схавает
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Petrov Valery
Petrov Valery
И этого подкупили? Откуда у русских столько денег?
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