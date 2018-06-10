Путін принизив росіян: спортивні підсумки 9 червня

Путін зробив заяву про ЧС-2018, викликавши агонію у росіян, найсексуальнішу ведучу в світі штовхнули в ефірі, а в збірній Мексики геніально пояснили оргію з повіями. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 9 червня.
Крім того, кліп про ЧС-2018 висміяли в мережі і інтимні фото дружини футболіста збірної Росії потрапили в мережу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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