"Путін хоче прикрити кров": журналіст показав футболістів, яких убила Росія

Російсько-окупаційні війська вбили як мінімум трьох футболістів за час бойових дій на Донбасі.

Про це напередодні ЧС-2018 нагадав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фотографії загиблих спортсменів.

"Згадуйте їх імена, коли вмикаєте телевізор. Вони дуже любили футбол, але вони і їхні близькі не зможуть порадіти чемпіонату з футболу в Росії", - написав журналіст.

Степан Чубенко - 16 років, голкіпер команди "Авангард" з Краматорська, школяр, викрадений і вбитий російськими найманцями.

Степан Чубенко

Джек О'Брайен - 25 років, гравець "Вінстон Хіллс", загинув в Boeing МН-17, який збила російська армія.

Джек О'Брайен

Андрій Маслов - колишній гравець професійного клубу "Металург" Донецьк, пішов добровольцем на Донбас, загинув в бою з окупантами 21 травня 2018 року.

Андрій Маслов

"Путін за допомогою корупції купив чемпіонат не тому що любить футбол, а тому що хоче футболом прикрити кров, яку він проливає в усьому світі", - підкреслив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно світ закликали до бойкоту ЧС-2018 моторошним відео.