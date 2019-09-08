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9 вересня • оновлено в 11:18
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"Путін — х**ло" від українців потрапило в прямий ефір російського ТБ

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Українські вболівальники під час футбольного матчу збірних України і Литви змогли передати "полум'яний привіт" президенту Росії Володимиру Путіну.

Фірмова пісня про главу сусідньої держави потрапила в прямий ефір популярного російського телеканалу "Матч! Футбол 1".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було. Увага, відео містить ненормативну лексику.

Новини
Стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва — Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Зазначимо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але вказав на помилки, які допускала команда.

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Тема
Україна – Литва
Тег
збірна України з футболу
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Гляжу, внаукраинцi своей свидомостью уже и шпрот заразили! #стыднобытькаклом
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
вот это они дол-бы
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СМЕРТЬ РУССКИМ ПЕНДОСАМ!!!
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, гы, руССкие пендосы в штатах, но там они так же умом не отличаются, обзывая амеров тупыми из-за незнания нигерами Америки уЗкого иЗыка.
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