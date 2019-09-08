Українські вболівальники під час футбольного матчу збірних України і Литви змогли передати "полум'яний привіт" президенту Росії Володимиру Путіну.

Фірмова пісня про главу сусідньої держави потрапила в прямий ефір популярного російського телеканалу "Матч! Футбол 1".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було. Увага, відео містить ненормативну лексику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва — Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Зазначимо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але вказав на помилки, які допускала команда.

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