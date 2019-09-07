Українські вболівальники, які зібралися в Вільнюсі перед грою відбору на Євро-2020 між Україною та Литвою відзначилися антиросійським перфомансом.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна.

Перед стадіоном ЛФФ фанати заспівали відомий хіт про президента Росії Володимира Путіна, а також знамениту кричалку про "нескачущого м*скаля".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5: 0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1: 0) обіграний Люксембург.

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