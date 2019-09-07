Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Путін - х**ло": вболівальники влаштували антиросійський перфоманс перед матчем Литва - Україна

14.8т Читати матеріал російською

Українські вболівальники, які зібралися в Вільнюсі перед грою відбору на Євро-2020 між Україною та Литвою відзначилися антиросійським перфомансом.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна.

Перед стадіоном ЛФФ фанати заспівали відомий хіт про президента Росії Володимира Путіна, а також знамениту кричалку про "нескачущого м*скаля".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5: 0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1: 0) обіграний Люксембург.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Поділитися у Facebook
52
Коментарі
21
24
Смішно
99
Цікаво
9
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стая шакалов собралась со всей паРРаши. Только шавки тупые. Дeбилы расейские, для вас, быдлoта помойная, напоминаю - вы скот! Безмозглый, тупой скот. Вы вонючие плагиаторы! Плагиат, выродки - признак слабоумия! (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Junio Van
Junio Van
в этом весь хо*лизм, ибо рагулизм не излечим...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Junio Van, Ху@ло номер один - ты бездарен.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Футбол то здесь причём,,,реально обиженные больные идиоты
Показати коментар повністю
Відповісти
6
3

Блоги / думки

ads pixel