Путін – феномен: як Марадона захоплювався президентом Росії

Легендарний футболіст Дієго Марадона, який помер в середу, 25 листопада, не приховував своїх симпатій до президента РФ Володимира Путіна.

У 2017 році, приїхавши на Кубок конфедерацій в Росію, аргентинець назвав його феноменом і вніс до вищої ліги політичних лідерів. Главу США Дональда Трампа, в свою чергу, Марадона порівняв з героєм коміксів.

"Я вважаю, що Уго Чавес, Фідель Кастро, Володимир Путін, а також Даніель Ортега і Ево Моралес входять до вищої ліги світових лідерів. Путін є людиною, яка може принести мир багатьом на цій планеті. Він – феномен, справжній феномен. Що стосується Трампа, то мені він нагадує коміка. Якщо ми говоримо про політику, то він немов герой коміксів. Коли я бачу його по телевізору, то відразу ж перемикаю канал", – сказав тоді легендарний гравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весь футбольний світ був шокований, дізнавшись про смерть Марадони, а президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденну жалобу у країні. Пізніше стали відомі подробиці смерті Дієго.