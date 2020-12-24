ПСЖ звільнив тренера, який вивів команду у фінал ЛЧ, і вже знайшов йому заміну – ЗМІ

Керівництво ПСЖ звільнило головного тренера команди Томаса Тухеля після перемоги в матчі 17-го туру чемпіонату Франції проти "Страсбуру" (4:0) за шість місяців до закінчення його контракту.

Як повідомляє видання RMC, його має замінити колишній тренер "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно, який перебуває без роботи з листопада 2019 року. Згідно з інформацією джерела, аргентинський фахівець, який в 2001-2003 роках захищав кольори ПСЖ, завжди хотів повернутися в Париж.

Тухель прийшов у команду влітку 2018 року, змінивши на посту тренера іспанця Унаї Емері. Він завоював шість трофеїв у Франції, включаючи два чемпіонські титули, і вивів клуб у фінал Ліги чемпіонів-2020, де його підопічні мінімально поступилися "Баварії" (0:1).

ПСЖ невдало стартував у нинішньому сезоні, зазнавши чотирьох поразок, дві з яких трапилися в поєдинках з прямими конкурентами. Зараз команда посідає третє місце в таблиці, маючи в своєму активі 35 очок. "Лілль" і "Ліон" випереджають парижан на один пункт – у них по 36 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одної з поразок ПСЖ зазнав у принциповому матчі з "Марселем". Головний арбітр зустрічі показав футболістам 12 жовтих і 5 червоних карток, а в кінці поєдинку між гравцями зав'язалася бійка.