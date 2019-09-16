ПСЖ зазнав жахливих втрат перед битвою з "Реалом" в Лізі чемпіонів

Французький ПСЖ втратив майже всіх своїх лідерів перед відповідальним матчем з мадридським "Реалом" в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів.

Кіліан Мбаппе, Едінсон Кавані і Неймар пропустять матч з "Реалом" Instagram

За інформацією Marca, нападники французького клубу Кіліан Мбаппе і Едінсон Кавані пропустять поєдинок 1-го туру ЛЧ через травми. Мбаппе отримав пошкодження підколінного сухожилля у кінці серпня в матчі Ліги 1 з "Тулузою". На минулому тижні футболіст почав тренування за індивідуальною програмою.

Кавані травмував праве стегно в тому ж матчі з "Тулузою" і до кінця не відновився. Його поява в стартовому складі навряд чи можлива, повідомляє ЗМІ.

Не розраховують в ПСЖ і на Неймара. Бразилець не зможе зіграти з "Реалом" через дискваліфікацію за образу арбітрів в грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону проти "МЮ".

Поєдинок ПСЖ - "Реал" пройде в Парижі в середу, 18 вересня. Початок - о 22.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Франції Неймар забив ефектний гол "ножицями" на 92-й хвилині і приніс команді перемогу.

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