Головна Новини
16 вересня • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

ПСЖ зазнав жахливих втрат перед битвою з "Реалом" в Лізі чемпіонів

1.2т Читати матеріал російською

Французький ПСЖ втратив майже всіх своїх лідерів перед відповідальним матчем з мадридським "Реалом" в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів.

Кіліан Мбаппе, Едінсон Кавані і Неймар пропустять матч з "Реалом"

Кіліан Мбаппе, Едінсон Кавані і Неймар пропустять матч з "Реалом"

Instagram

За інформацією Marca, нападники французького клубу Кіліан Мбаппе і Едінсон Кавані пропустять поєдинок 1-го туру ЛЧ через травми. Мбаппе отримав пошкодження підколінного сухожилля у кінці серпня в матчі Ліги 1 з "Тулузою". На минулому тижні футболіст почав тренування за індивідуальною програмою.

Кавані травмував праве стегно в тому ж матчі з "Тулузою" і до кінця не відновився. Його поява в стартовому складі навряд чи можлива, повідомляє ЗМІ.

Новини
У ПСЖ жорстоко обламали Неймара: футболіст розлютився

Не розраховують в ПСЖ і на Неймара. Бразилець не зможе зіграти з "Реалом" через дискваліфікацію за образу арбітрів в грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону проти "МЮ".

Поєдинок ПСЖ - "Реал" пройде в Парижі в середу, 18 вересня. Початок - о 22.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Франції Неймар забив ефектний гол "ножицями" на 92-й хвилині і приніс команді перемогу.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особи
Эдінсон Кавані Неймар Кіліан Мбапе
Місце
Франція Париж
Теги
ПСЖ Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel