ПСЖ шокував "Реал": результати Ліги чемпіонів 18 вересня

Матчами в групах А, B, С і D завершився 1-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Центральної зустріччю ігрового дня стала битва в Парижі, де місцевий ПСЖ розібрав на запчастини мадридський "Реал" (3:0). Ді Марія за півгодини зробив дубль і зняв питання про переможця.

Відзначимо і поразки "Шахтаря" (0:3), який в Харкові нічого не зміг протиставити швидкому і атакуючому футболу від "Манчестер Сіті". Конкурент "гірників" по групі С "Динамо" Загреб розгромив італійську "Аталанту" (3:0).

Всі результати 18 вересня

Група A

"Брюгге" Бельгія – "Галатасарай" Туреччина 0:0 (0:0, 0:0) Брюгге – Міньоле, Делі, Мата, Мітровіч, Рикка, Ванаку, Рітс (Альварес, 86), Бонавентуре (Діаною, 73), Вормер, Діатто, Окереке (Опенда, 60).

Галатасарай – Муслера, Маріано (Озбайракли, 90), Маркао Тейшейра, Нагатомо, Луйіндама, Нзонзі, Сері (Донк, 90), Фегулі, Лемін (Мор, 60), Бабел, Фалькао.

Попередження: Лемін (56), Опенда (73), Нзонзі (73), Вормер (80), Донк (90).

ПСЖ Франція – "Реал Мадрид" Іспанія 3:0 (2:0, 1:0) Голи: 1:0 – 14 Ді Марія, 2:0 – 33 Ді Марія, 3:0 – 90 Меньє.

ПСЖ – Навас, Тіаго Сілва, Бернат, Кімпембе, Маркіньос (Еррера, 70), Ді Марія, Гуйє, Сарабія (Діалло, 89), Верратті, Меньє, Мауро Ікарді (Ерік Максім Шупо-Мотінг, 60).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Мілітао, Карвахаль, Менді, Кроос, Хамес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Каземіро, Бейл (Вінісіус Жуніор, 79), Бензема.

Попередження: Карвахаль (32), Вінісіус Жуніор (82), Ді Марія (82), Варан (89), Бернат (90).

Група B

"Олімпіакос" Греція – "Тоттенхем" Англія 2:2 (1:2, 1:0) Голи: 0:1 – 26, пенальті Кейн, 0:2 – 30 Лукас Моура, 1:2 – 44 Поденсе, 2:2 – 54, пенальті Вальбуена.

Олімпіакос – Жозе Са, Ельабделлауі, Мерья, Цімікас, Рубен Семеду, Масурас (Ранджеловіч, 78), Вальбуена (бенз, 69), Бухалакіс, Поденсе, Гільєрме, Герреро (Ель-Арабі, 89).

Тоттенхем – Льоріс, Вертонген, Алдервейрелд, Девіс, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 76), Аллі (Сон Хин Мін, 73), Еріксен, Ндомбеле (Сіссоко, 62), Уінкс, Кейн.

Попередження: Гільєрме (14), Уінкс (88).

"Баварія" Німеччина – "Црвена Звезда" Сербія 3:0 (1:0, 2:0) Голи: 1:0 – 34 Коман, 2:0 – 80 Левандовскі, 3:0 – 90 Мюллер.

Баварія – Нойер, Кіммі, Павар, Зюле, Люка Ернандес, Перішич (Гнабрі, 66), Алькантара, Коутіньо (Мюллер, 83), Толіссо (Мартінес, 65), Коман, Левандовскі.

Црвена Звезда – Борян, Гобеліч, Мілуновіч, Жандер, Дегенек, Йованчіч (Вулич, 62), Гарсія (Вукановіч, 83), Марін, ван Ла Парра, Каньяс, Павка (Боачі, 70).

Попередження: Дегенек (51), Вулич (90).

Група C

"Шахтар" Україна – "Манчестер Сіті" Англія 0:3 (0:2, 0:1) Голи: 0:1 – 24 Марез, 0:2 – 38 Гюндоган, 0:3 – 76 Габріел Жезус.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентіньо, 77).

Манчестер Сіті – Едерсон, Уокер (Жоау Канселье, 81), Отаменді, Зінченко, Фернандіньо, Родрі Ернандес (Менді, 83), де Брюйне (Бернарду Сілва, 77), Стерлінг, Гюндоган, Марез, Габріел Жезус.

Попередження: Родрі Ернандес (29).

"Динамо Загреб" Хорватія – "Аталанта" Італія 4:0 (3:0, 1:0) Голи: 1:0 – 10 Леовац, 2:0 – 31 Оршіч, 3:0 – 42 Оршіч, 4:0 – 68 Оршіч.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Теофіль-Катрін, Леовац, Стоянович, Ділавер, Ольмо, Моро (Гояк, 73), Оршіч (Іванушец, 76), Адемі, Періч, Петкович (Гаврановіч, 83).

Аталанта – Голліні, Хатебур, Толо, Гімшіті, Госенс, Гомес, де Рон, Ілічіч (Барроу, 88), Фройлер (Пашаліч, 46), Масьєлло (Малиновський, 46), Сапата.

Попередження: Гімшіті (18), де Рон (27), Теофіль-Катрін (39), Моро (66), Госенс (79)

Група D

"Байєр" Німеччина – "Локомотив" Росія 1:2 (1:2, 0:0) Голи: 0:1 – 16 Крихов'як, 1:1 – 25, автогол Хеведес, 1:2 – 37 Баринов.

Байєр – Градецький, Та, Венделл, Бендер, Бендер, Чарлес Арангіс, Хавертц, Бельарабі, Баумгартлінгер (Амірі, 71), Бейлі (Алар, 46), Фолланд.

Локомотив – Гільєрме, Рибус, Серкейра, Хеведес, Ігнатьєв, Жоау Маріу (Ідову, 90), Крихов'як, Жемалетдінов, Баринов, Чорлука, Смолов.

Попередження: Баринов (55), Чарлес Арангіс (76).

"Атлетіко" Іспанія – "Ювентус" Італія 2:2 (0:0, 2:2) Голи: 0:1 – 48 Куадрадо, 0:2 – 65 Матюїді, 1:2 – 70 Савич, 2:2 – 90 Еррера.

Атлетіко – Хмара, Савич, Тріпп'єр, Хіменес, Лоді (Вітол, 76), Сауль, Коке, Лемар (Корреа, 60), Томас (Еррера, 76), Жоау Фелікс, Дієго Коста.

Ювентус – Шченсни, де Лігт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччі, Хедіра (Бентанкур, 69), Матюїді, Пьянич (Ремзі, 87), Куадрадо, Ігуаїн (Диба, 80), Роналду.

Попередження: Матюїді (15), Куадрадо (71), Дієго Коста (83).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні були зіграні зустрічі в квартетах E, F, G і H. Каталонська "Барселона" дивом уникла поразки в матчі з "Боруссією".

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