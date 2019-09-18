ПСЖ – Реал: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Французький "Парі Сен-Жермен" та іспанський "Реал" зіграють в одному з найцікавіших протистоянь першого туру Ліги чемпіонів.

Найбагатші клуби планети зійдуться у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс" у середу, 18 вересня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Реал. Початок – о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ПСЖ – РЕАЛ

Ліга чемпіонів. 1-й тур

Група А

Париж, стадіон "Парк де Пренс"

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

ПСЖ – Реал

"Парі Сен-Жермен" (Франція) – "Реал" (Мадрид, Іспанія) – 0:0

ПСЖ (орієнтовний склад): Навас – Маркіньос, Сілва, Кімпембе, Бернат – Гуйє, Верратті, Еррера – Ді Марія, Ікарді, Сарабія

"Реал" (орієнтовний склад): Куртуа – Карвахаль, Варан, Мілітан, Менді – Кроос, Каземіро, Хамес – Бейл, Бензема, Азар

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12 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо всіх! У столиці Франції сьогодні пройдуть розбірки двох найбагатших клубів Європи ПСЖ і "Реала". Ліга чемпіонів починає з місця в кар'єр!

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПСЖ зазнав катастрофічних кадрових втрат перед стартом у Лізі чемпіонів, втративши трьох головних своїх зірок.

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