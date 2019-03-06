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Триллер і порятунок! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: всі подробиці 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

9.4тЧитати матеріал російською

Плей-офф Ліги чемпіонів триває поєдинками 1/8 фіналу, і на черзі був відмінний "батл" між французьким "ПСЖ" і англійським "Манчестер Юнайтед".

До першого матчу цього протистояння важко було визначити фаворита, але в Англії "ПСЖ" несподівано обіграв "МЮ" (2:0). Тепер новій команді Уле-Гуннара Сульшера довелося зробити диво в Парижі, щоб пройти далі. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу в Парижі, який почався о 22:00 за київським часом.

Новини
1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли і де дивитися онлайн матчі 6 березня

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ (ДРУГИЙ МАТЧ)

Париж (Франція). "Парк де Пренс". 22:00

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

ПСЖ (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1:3 (загальний рахунок - 3:3)

Гол: Бернат (12) - Лукаку (2, 31), Решфорд (90+3, пен)

ПСЖ (4-2-3-1): Буффон - Керер, Тіаго Сілва, Кімпембе, Бернат - Вератті, Маркіньос - Дані Алвес, Дракслер, Ді Марія - Мбаппе

Запасні: Ареола (гк), Паредес, Кавані, Меньє, Чупо-Мотінг, Кюрзава, Дагба

"Манчестер Юнайтед" (4-3-3): де Хеа - Ліндельоф, Баї, Смоллінг, Шоу - Янг, МакТоміні, Фред - Перейра, Лукаку, Решфорд

Запасні: Ромеро (гк), Рохо, Далот, Гарнер, Чон, Гомес, Грінвуд

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"Манчестер Юнайтед" поки став третім чвертьфіналістом ЛЧ після "Аякса" і "Тоттенхема". У паралельній грі сьогоднішнього вечора "Порту" і "Рома" перевели протистояння в овертайм, в основний час двох матчів обмінявшись перемогами 2:1.

Відео вирішального гола Решфорда з пенальті

Реакція Неймара в останні хвилини, як то кажуть, "безцінна"

Статистика усього матчу

Триллер і порятунок! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: всі подробиці 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Триллер і порятунок! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: всі подробиці 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Неймовірний поєдинок сьогодні видали команди! А "Манчестер Юнайтед" вперше в історії пройшов в ЛЧ далі після домашньої поразки з різницею в два м'ячі

НА ЦЬОМУ ВСЕ! Завершується наш божевільний матч, і МЮ робить камбек - 3:1 (загальний рахунок - 3:3, але англійці йдуть далі за рахунок більшої кількості виїзних голів)

90+10. ПСЖ подав після стандарту, але Лукаку впевнено вибив м'яч зі штрафної

90+9. Шоу отримує жовту картку

90+7. Масована атака ПСЖ, Маркіньос в штрафному в спробі удару наривається на захисника, але тут вже ніякого пенальті рефері не поставить

90+6. Одна з останніх атак ПСЖ, рпасний простріл Ді Марії, але на дальній штанзі - нікого з парижан

90+3. В шоці весь Париж разом з Тухель, який на останні миті випускаємо замість Дані Алвеса нападника Кавані

90+3. І ЦЕ ГОООООООООООЛ! Неймовірно! Решфорд сильним ударом в правий верхній кут забиває, і МЮ веде 3:1! А це означає, що на даний момент вже "Манчестер" проходить далі

90+1. І це пенальті! Дамір Скоміна вказує на "точку"

90. А ось і VAR! Далот бив, і захисник ПСЖ заблокував удар не без допомоги руки! Гравці МЮ тиснуть на арбітра, який пішов дивитися повтор - штрафний або ж пенальті?

90. Три хвилини додав арбітр до другого тайму

88. Дограють команди, але якщо ПСЖ все влаштовує, то МЮ вже з останніх сил йде в атаку, але без особливих успіх

87. Остання заміну у МЮ - замість Янга в півзахисті грає Грінвуд

84. Штанга! У ПСЖ Бернат потрапляє в каркас після добивання з гострого кута в моменті, коли міг забивати Мбаппе, але де Хеа відбив

80. Заміна у МЮ - замість Перейри грає Чон

77. Навіс у штрафну від ПСЖ, але захисники МЮ не втрачають пильності

75. Ледве відіграв Паредес п'ять хвилин після виходу з лави, а вже примудрився отримати жовту за жорсткий фол

70. Подвійна заміна відразу у ПСЖ: замість Керера - Паредес (який більше орієнтований на атаку), а Дракслера в півзахисті замінить Меньє

68. Ух, 4 в 4 тікав у контратаку МЮ, але Лукаку не зміг нормально віддати передачу і втратив м'яч

64. Пішли фоли з обох сторін, але команди не можуть толком використовувати штрафні в центрі поля

57. Лукаку після зіткнення неприємно морщиться від болю в голеностоп, але продовжує гру форвард МЮ

56. Охохо! Мбаппе, перебуваючи спиною до воріт, в дотик не дивлячись, (!) віддає розрізну передачу в штрафну на Ді Марію, і той без проблем перекидає Буффона! Гол-цукерочка, але у Ді Марії зафіксований офсайд

49. Початок другого тайму за "Манчестером", спокійно поки діють англійці, а Лукаку діє глибоко

ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ!

На поле вже футболісти, через пару хвилин гра відновиться. А поки вашій увазі відео другого голу Лукаку, за допомогою чого МЮ вийшов вперед (1:2)

Готові вже команди вийти на другий тайм, обговорюючи ігри у тунелі в підтрибунці

Відмінна атмосфера сьогодні на трибунах "Парк де Пренс"

Статистика першого тайму

Триллер і порятунок! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: всі подробиці 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

ПЕРШИЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕНО. "Манчестер Юнайтед" попереду - 2:1

45. Одну хвилину додав рефері до першого тайму

44. Мбаппе перехопив м'яч в центрі та втік в контратаку майже один в один з захисником, але сам заплутався в ногах на швидкості та запоров перспективний випад

41. Молодий захисник Далот несподівано увірвався в штрафну і йшов на передачу, але ПСЖ таки ліквідував загрозу і не дозволив пробити

37. Решфорд після закидання зі штрафного вийшов мало не тет-а-тет з Буффоном і пробивав з кута воротарського, але мимо. Хоча все це не має значення в світлі того, що рефері сигналізував офсайд

36. А ось і перша заміна в грі - замість захисника Баї з'являється молодий Далот. Морщиться Баї від болю, йдучи з поля

35. А поки вашій увазі відео другого голу в грі, коли ПСЖ зрівняв рахунок зусиллями Берната

34. Ді Марія на емоціях жорстко "прийняв" в зіткненні МакТонімі, за що отримав "гірчичник"

31. ЩО РОБИТЬСЯ??? ГОООООЛ !!! Лукаку знову забиває - 1:2! Після нескладного удару Решфорда від газону Буффон не зміг зафіксувати мокрий м'яч, і Лукаку відмінно зіграв на добиванні! Знову МЮ попереду!

29. Втекли в контру "манкуніанці" (Решфорд обійшов Керера), але опинившись в штрафний, то чи прострілив, то чи вдарив - в будь-якому випадку невдало

24. У Мбаппе в протистоянні з МЮ за, можна сказати, півтора матчу - гол і гольова передача

21. Відео першого гола в грі - у МЮ забивав Лукаку

20. Ді Марія пробивав в дальній кут практично з кута штрафний - небезпечно, але все ж повз ворота

18. Відмінна швидка атака ПСЖ, і знову Бернат пробивав вже зі штрафного, але лівою ногою і не зовсім зручно, і де Хеа відбив

13. Тепер МЮ треба знову забивати мінімум 2 м'ячі. Але тепер уже при будь-яких розкладах овертайму не буде

12. ГОООООЛ! ПСЖ порівнює - 1:1! Парижани відмінно знайшли пролом у захисті МЮ на лінії штрафної, Мбаппе дали розрізний пас на забігання, і швидкісний Кілліан прострілив уздовж лінії воротарського - абсолютно вільному Бернат біля дальньої штанги залишалося тільки добігти і підставити ногу

11. Контролює ПСЖ м'яч, але справа поки обмежилася лише кількома небезпечними прострілами

6. Гарна передача в розріз на Мбаппе, але форвард ПСЖ не дотягується до м'яча, щоб замкнути пас

3. ПСЖ і весь Париж трохи в шоці, але для них поки все як і раніше - за сумою двох матчів французи попереду. Але МЮ вистачить ще одного гола (при своїх "сухих" воротах), щоб мінімум перевести гру в овертайм

2. ГОООООООООООЛ! Швидкий гол в грі, і цей гол на рахунку МЮ! Лукаку забиває! Помилка захисту ПСЖ, Лукаку тікає від Тіагу Сілви, проскакує Буффона і забиває з гострого кута! Неймовірне початок матчу!

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! ПСЖ повів гру

3 ХВИЛИНИ ДО МАТЧУ. На поле команди, вислухавши гімн ЛЧ, розігрують м'яч і половини

Матч ще не розпочався

10 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Все вже готове до початку гри, і команди вже потихеньку збираються в підтрибунному тунелі

20 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Фанатська підтримка МЮ сьогодні на "Парк де Пренс" буде забезпечена

1,5 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Стали відомі стартові склади на гру

Триллер і порятунок! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: всі подробиці 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

4 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. У першому поєдинку в Англії ПСЖ здивував МЮ, обігравши господарів в "суху" - 2:0

6 ГОДИН ДО МАТЧУ. Ось як бачать орієнтовний склад французькі газетярі

Триллер і порятунок! ПСЖ - Манчестер Юнайтед - 1-3: всі подробиці 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

До слова, за декілька днів до поєдинку в Парижі в англійській пресі з’являлася інформація, що "МЮ" поїде у Францію без 10-ти гравців основи. У "манкуніанців" дійсно багато проблем із ушкодженнями гравців, тому сьогодні на полі очікуються такі хлопці, як МакТоміні, Далот, Перейра і добре знайомий українцям Фред.

ДЕ ДИВИТИСЯ

Щоб побачити мега-битву двох грандів, українським уболівальникам у середу варто увімкнути ТК "Футбол 1". Також матч можна буде побачити в ефірі білоруського каналу "Білорусь 5" і російського "Матч. Футбол 1".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Уле Гуннар СульшерКіліан Мбапе
Місце
ФранціяПариж
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедПСЖ
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