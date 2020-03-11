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12 березня • оновлено в 02:17
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ПСЖ - Боруссія: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

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Французький ПСЖ при порожніх трибунах у Парижі зміг обіграти "Боруссію" і вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Два голи були забиті в першому таймі. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд зустрічі.

ПСЖ Франція – "Боруссія" Д Німеччина 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 28 Неймар, 2:0 – 45 Бернат.

ПСЖ – Навас, Керер, Кімпембе, Маркіньос, Бернат, Паредес (Куассі, 90), Ді Марія (Курзава, 79), Сарабія (Мбаппе, 64), Гуйє, Неймар, Кавані.

Боруссія Д – Бюркі, Хуммельс, Пішчек, Загаду, Хакимі (Гетце, 87), Джан, Геррейро, Санчо, Вітцель (Рейну, 71), Азар (Брандт, 69), Холанд.

Попередження: Холанд (16), Хуммельс (61), Бернат (68), Неймар (90), Ді Марія (90), Маркіньос (90), Мбаппе (90).

Вилучення: Джан (89).

Перший матч – 1:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перших матчах 1/8 фіналу "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1:0), а "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2:1).

Відзначимо, що у вівторок, 10 березня визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Франція Париж
Теги
ПСЖ Боруссія Дортмунд
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