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11 березня • оновлено в 12:40
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ПСЖ – "Боруссія" Д: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Французький ПСЖ і німецька "Боруссія" (Дортмунд) в матчі-відповіді будуть протистояти один одному за вихід в чвертьфінал Ліги чемпіонів. У першому поєдинку дортмундці здобули мінімальну перевагу за рахунок домашньої перемоги – 2:1.

КОЛИ І О КОТРІЙ ПСЖ – БОРУССІЯ: ЧАС МАТЧУ

Зустріч у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс" у середу, 11 березня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Слід відзначити, що матч пройде без глядачів – такі міри введені для уникнення поширення коронавірусу.

ПСЖ має відіграватися після поразки в гостях - 1:2

ПСЖ має відіграватися після поразки в гостях - 1:2

ДЕ ДИВИТИСЯ ПСЖ – БОРУССІЯ

  • В Україні побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1".

  • Також зустріч покаже російський "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 10 березня визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Франція Париж
Теги
Боруссія Дортмунд ПСЖ
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