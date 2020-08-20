ПСЖ – "Баварія": названо фаворита фіналу Ліги чемпіонів

Названо фаворита фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Баварією".

"Баварія" є фаворитом фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться в неділю, 23 серпня, в Лісабоні на "Ештадіу да Луш".

Імовірність перемоги німецького клубу над ПСЖ в основний час становить близько 50%. На цю подію можна поставити за коефіцієнт 1,95, на нічию приймаються ставки за 4, а на успіх французької команди – за 3,3.

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Що стосується шансів на виграш турніру, то, на думку спортивних аналітиків, "Баварія" підніме над головою трофей Ліги чемпіонів з вірогідністю близько 64%. Коефіцієнт на цю подію становить 1,5-1,55, а на перемогу ПСЖ – 2,55-2,6, відповідно.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у півфіналі мюнхенці розгромили "Ліон" з рахунком 3:0, а парижани легко розібралися з "Лейпцигом" (3:0).

Зірка французької команди Неймар може бути відсторонений від вирішального поєдинку через порушення "коронавірусних" правил.

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