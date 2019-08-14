Просто на стадіоні: стали відомі деталі відставки Хацкевича з "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс ухвалив рішення про відставку Олександра Хацкевича з поста тренера команди просто по ходу матчу-відповіді Ліги чемпіонів з бельгійським "Брюгге".

За даними головного редактора сайту fcdynamonation.com Кирила Крижанівського, відразу після гри на трибунах НСК "Олімпійський" у білоруського фахівця відбулася розмова з керівництвом "біло-синіх".

"За моєю інформацією, рішення булоухвалене вчора після матчу. Зустріч Хацкевича з керівництвом клубу відбулася у ВІП-ложі НСК "Олімпійський". Сьогодні просто оголосили про прийняте вчора рішення", – написав журналіст на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів, зігравши внічию з бельгійським "Брюгге" у матчі з шістьма голами, автоголом і двома видаденнями.

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