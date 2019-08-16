Провідник Шеви та Мілевського: 5 цікавих фактів про нового тренера "Динамо" Михайличенка

Вилетівши з Ліги чемпіонів, в "Динамо" зважилися на зміну тренера. І новим наставником став Олексій Михайличенко - ексгравець "біло-синіх" з досить насиченою і трохи нетиповою кар'єрою.

Світовий рекорд, незвичайна першість, "хрещений батько" Артема Мілевського - з досвіду Михайличенка згадується чимало цікавих речей, і OBOZREVATEL виділяє найбільш знакові з них.

Став першим в світі футболістом, який виграв чемпіонство трьох країн

Як не дивно, але тільки на початку 90-х вперше в світі одному футболісту вдалося виграти поспіль чемпіонства трьох країн. І цим гравцем став Олексій Михайличенко.

Олексій Михайличенко (праворуч) разом з легендами "Сампдорії" - Роберто Манчіні та Джанлукою Віаллі

Крім СРСР Михайличенко на заході кар'єри вдалося відмінно пограти в Італії та Шотландії, де він разом з "Сампдорією" і "Рейндежрс" здобував золоті медалі. Завдяки вдалій грі та збігу обставин Міхайличенку й вдалося зробити вперше рекордну "потрійну" серію - чемпіонат СРСР (1990), Італії (1991) і Шотландії (1992).

Крім цього півзахисник є першим українцем, який виграв Серію А. А таких було всього двоє, де другий - Андрій Шевченко.

Встиг пограти за три збірні, не виїжджаючи в інші країни

Плеяда Олексія Михайличенка потрапила на "злам часу" - розпад СРСР і утворення незалежної України з її власним футболом. І при цьому Михайличенко встиг повністю застати етап трансформації - він залишається одним з небагатьох, хто пограв за збірні трьох країн в офіційних матчах - СРСР, СНД та України.

У збірній Союзу у Михайличенка була хороша кар'єра, вінцем якої стало срібло ЧЄ-1988 з легендарним фіналом проти голландців. Через розпаду СРСР радянська збірна в 1991-1992 рр. вже не могла грати на офіційних турнірах, але ще "за життя" встигла здобути путівку на Євро-1992. Так УЄФА допустила до турніру збірну СНД, під білим прапором і симфонією Бетховена замість національного гімну. За команду СНД Михайличенко провів 5 ігор, після чого така збірна пішла в небуття.

В кінці кар'єри через травми футболіст вже не особливо розраховував на матчі на міжнародному рівні, але все ж був викликаний в новостворену збірну України. За "синьо-жовтих" Михайличенко встиг провести 2 матчі - один товариський з Білоруссю в 1992-му, а один - офіційний в 1994-му, зы Словеныэю у відборі на ЧЄ-1996.

Був першим тренером "Динамо" в нову еру "після Лобановського"

Для Михайличенка багато "зірок" зійшлися таким чином, що саме він прийняв "Динамо" після смерті легендарного Валерія Лобановського. До смерті ВВЛ ексфутболіст працював у тренерському штабі, але потім саме йому довірили команду.

fcdynamo.kiev.ua

Так Михайличенко став першим з "динамівських сердець" і прийомників вченнь Лобановського, хто після Метра керував "Динамо". Але пробув Олексій Олександрович біля керма недовго - всього 2 роки. Після поразки в першому матчі кваліфікації ЛЧ від "Трабзонспора" Михайличенко першим з тренерів 2000-х пізнав, що таке "бути звільненим на емоціях Ігоря Суркіса (тренера зняли прямо між двома іграми з "Трабзоном").

Випустив у велику гру Артема Мілевського

Так, саме при Михайличенко в 2002-му дебютував Артем Мілевський. Звичайно, вже пару років до цього Мілевський був одним з кращих вихованців академії та чи не головною надією киян в плані появи нового форварда. Але перші кроки в дорослому футболі Артем робив саме при Михайличенко.

Артем Мілевський та Олексій Михайличенко

При Михайличенко Мілевський зіграв два сезони, в яких отримав солідні 10 та 12 матчів у складі. Але забивав на той момент дуже мало - по два голи за сезон. Потім в серпні 2004-го Михайличенко був звільнений, а Артем тільки через рік почне набирати обертів та ставати бомбардиром.

Став першим ексгравцем "Динамо" в 2000-х, які пропрацювали в клубі на трьох посадах

Хоча на початку 2000-х Олексій Михайличенко істотний період працював зі збірними, все ж більшу частину кар'єри він присвятив "Динамо". І закріпив за собою унікальне досягнення "універсала" для клубу в 21-м столітті - став першим, хто зміг попрацювати в "Динамо" на трьох посадах.

Олексій Михайличенко fcdynamo.kiev.ua

2000-ні Михайличенко почав з роботи помічником тренера у Лобановського. Потім з 2002-го по 2004 рік була посада повноцінного головного тренера. Після звільнення фахівець пішов з "Динамо", але все-таки через 7 років знову повернувся в клуб (в 2011-му). І знову зайняв нове для себе місце - тепер уже спортивного директора.

При цьому, працюючи функціонером, Михайличенко в 2012-2013 рр. ще раз пройшов через тренерську лаву - знову асистентом і головним тренером (тільки цього разу в ролі "в.о." на короткий час), але потім знову повернувся в крісло спортдира. Але через 17 років (з 2002-го) після старту роботи в "Динамо" Михайличенко знову приймає кермо командою...

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