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3 березня • оновлено в 14:51
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Провідний легіонер "Динамо" розкрив ім'я "другого Шевченка"

5.4т
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Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич висловив свою думку про партнера по команді – захисника Віталія Миколенка, назвавши його "другим Андрієм Шевченком".

Беньямін Вербич

Беньямін Вербич

Dynamo.kiev.ua

"Він постійно забігає мені за спину, а я йому не віддаю передачі. Що він може про мене думати? (Сміється) Миколенко – топ. Це новий Шевченко, він коштує мінімум 40 мільйонів євро", – заявив Вербич в документальному фільмі "Невідоме" Динамо "на Youtube.

Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

ФК "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Особи
Беньямін Вербич Віталій Миколенко
Тег
ФК Динамо Київ
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