Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич висловив свою думку про партнера по команді – захисника Віталія Миколенка, назвавши його "другим Андрієм Шевченком".

Беньямін Вербич Dynamo.kiev.ua

"Він постійно забігає мені за спину, а я йому не віддаю передачі. Що він може про мене думати? (Сміється) Миколенко – топ. Це новий Шевченко, він коштує мінімум 40 мільйонів євро", – заявив Вербич в документальному фільмі "Невідоме" Динамо "на Youtube.

Віталій Миколенко ФК "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

захисники "Динамо" і "Шахтаря" Віталій Миколенко та Валерій Бондар потрапили в збірну найкращих молодих гравців Європи.

У січні 2020 року турецький "Фенербахче" серйозно цікавився покупкою Віталія Миколенка у "Динамо", але сума, яку "біло-сині" вимагали за гравця, виявилася набагато вищою, ніж очікував стамбульський клуб.

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