Ведуча "Матч ТВ" відреагувала на скандал із Дзюбою: спортивні підсумки 9 листопада
Ведуча "Матч ТВ" Марія Орзул, у якої був роман із футболістом Артемом Дзюбою, прокоментувала скандал зі спортсменом, а у київському "Динамо" виявили 13-й випадок COVID-19 серед гравців.
Крім того, колишній арбітр Мирослав Ступар оцінив вилучення капітана "Динамо" Сергія Сидорчука в матчі з "Шахтарем".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 9 листопада. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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