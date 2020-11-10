Ведуча 'Матч ТВ' відреагувала на скандал із Дзюбою: спортивні підсумки 9 листопада

Ведуча "Матч ТВ" Марія Орзул, у якої був роман із футболістом Артемом Дзюбою, прокоментувала скандал зі спортсменом, а у київському "Динамо" виявили 13-й випадок COVID-19 серед гравців.

Крім того, колишній арбітр Мирослав Ступар оцінив вилучення капітана "Динамо" Сергія Сидорчука в матчі з "Шахтарем".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 9 листопада. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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