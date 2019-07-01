"Провід порушив": в матчі "Спартак" – ЦСКА стався найбільш курйозний момент року – угарне відео

Неймовірно курйозним епізодом відзначився поєдинок російського передсезонного турніру Кубок Паріматч Прем'єр.

Зустріч заклятих ворогів – московських ЦСКА і "Спартака" – подарувала не лише безліч емоцій, в тому числі вилучення та автогол, а й неймовірно смішним моментом на початку другого тайму.

На 51-й хвилині за рахунку 1:1 футболіст "Спартака" Бакаєв намагався прорватися до чужих воріт по правому флангу, проте вже за межами поля спіткнувся об телевізійний провід і впав. Дивним чином арбітри не розібралися в епізоді і зафіксували порушення правил з боку ісландського легіонера ЦСКА Магнуссона.

"Провід правила порушив", – констатував під час трансляції коментатор матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв виправдав українських гравців, які виступають в Росії, зазначивши, що їм хочеться "красиво одягатися і їздити на дорогих машинах".

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