Матчами в квартетах E. F, G і H стартував 4-й тур Ліги чемпіонів. 16 команд в 4 групах провели чергові поєдинки в найпрестижнішому футбольному клубному турнірі Європи.

Серед результатів варто відзначити повний провал клубів з Росії. "Краснодар" на п'ятій доданій хвилині пропустив вирішальний гол від "Севільї" (1:2), а "Зеніт" в гостях був розгромлений "Лаціо" (3:1).

Також потрібно звернути увагу на матч в Угорщині, де "Ференцварош" Сергія Реброва упустив перемогу на 92-й хвилині.

"Краснодар" Росія – "Севілья" Іспанія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 4 Ракітіч, 1:1 – 56 Вандерсон, 1:2 – 90 Мунір.

Краснодар – Міст, Мартинович, Рамірес, Смольников, Панталеао, Газінський, Кабелл (Уткін, 85), Ольссон (Вильена, 67), Классон (Чернов, 84), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Арі, 67).

Севілья – Вацлік, Кунде, Дієго Карлос, Ескудеро (Карім Рекік, 61), Оскар Родрігес (Жордан, 53), Гудель, Ракітіч (Олівер Торрес, 61), Фернандо, Окампос (Ідрісса, 72), де Йонг (Ен-Несірі, 72), Мунір.

Попередження: Сулейманов (18), Жордан (58).

"Ренн" Франція – "Челсі" Англія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 22 Хадсон-Одоі, 1:1 – 85 Гірассі, 1:2 – 90 Жиру.

Ренн – Гоміс, Траоре, Да Сільва, Трюффер (Мауасса, 86), Ньямсі, Нзонзі, Камавінга (Греньє, 78), Леа Силики (Дель Кастії, 63), Буріжо, Доку (Гбоо, 86), Гірассі (Ньянг, 86 ).

Челсі – Менді, Тіаго Сілва, Аспілікуета, Чілуелл, Зума, Жоржина, Маунт (Канте, 68), Ковачич (Хавертц, 76), Хадсон-Одоі (Зіеш, 75), Вернер (Джеймс, 90), Абрахам (Жиру, 69 ).

Попередження: Греньє (87), Буріжо (90).

"Лаціо" Італія – "Зеніт" Росія 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 3 Іммобіле, 2:0 – 22 Пароло, 2:1 – 25 Дзюба, 3:1 – 55, пенальті Іммобіле.

Лаціо – Рейну, Худт, Ачербі, Габаррон (Луїс Феліпе, 60), Лаццари (Фарес, 69), Пароло (Жан-Даніель Акпа-Акпро, 60), Марушич, Лейва (Катальді, 68), Луїс Альберто, Корреа, Іммобіле (Мурік, 81).

Зеніт – Кержаков, Дуглас Сантос (Суторміна, 37), Ракицький, Ловрен, Жирков (Сердар Азмун, 73), Барріос (Дріуссі, 59), Мостовий (Мусаєв, 59), Єрохін (Шамкін, 74), Кузя, Малком, Дзюба.

Попередження: Барріос (39), Ловрен (48), Ракицький (76), Ачербі (89).

"Боруссія Д" Німеччина – "Брюгге" Бельгія 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 18 Холанд, 2:0 – 45 Санчо, 3:0 – 60 Холанд.

Боруссія Д – Бюркі, Меньє (Морей, 73), Хуммельс, Аканджі, Геррейро (Пасслак, 80), Ділейні (Джан, 72), Санчо, Азар, Рейну (Брандт, 81), Беллінгем, Холанд (Ройс, 81).

Брюгге – Міньоле, Делі, Мата, Коссуну, Ванаку, де Кетеларе, Діатто (Окереке, 74), Баланта (Рітс, 52), Вормер, Ланг (Схрейверс, 74), Крменчік (Баджо, 66).

Попередження: Рітс (71).

"Ювентус" Італія – "Ференцварош" Угорщина 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 19 Узун, 1:1 – 35 Роналду, 2:1 – 90 Мората.

Ювентус – Шченсни, де Лігт, Данило, Алекс Сандро, Бентанкур (Рабьо, 83), Куадрадо, Артур (Ремзі, 83), Маккенна (Кулусевскі, 62), Бернардескі (К'єза, 62), Роналду, Дибала (Мората, 62) .

Ференцварош – Дібус, Фрімпонг, Двалі, Блажіч, Хайстер, Нген (Болі, 70), Шигера (Лаідуні, 75), Зубков (Ізаел, 70), Сомаліу, Узун, Ловренчіч (Ботка, 75).

Попередження: Шигера (67), Данило (80), К'єза (90).

"Динамо" Київ Україна – "Барселона" Іспанія 0:4 (0:0, 0:4)

Голи: 0:1 – 52 Дест, 0:2 – 57 Брейтуейт, 0:3 – 70, пенальті Брейтуейт, 0:4 – 90 Грізманн.

Динамо Київ – Бущан, Кендзьора, Караваєв (Попов, 60), Забарний, Миколенко, Вербич, Шепелев (Белуце, 83), де Пена (Супряга, 71), Гармаш (Андрієвський, 59), Шапаренко (Ледньов, 71), Буяльський .

Барселона – тер Стеген, Фірпо, Дест, Лангле (Альба, 66), Мінгеса, Ален, Коутіньо (Грізманн, 66), Педрі (Фернандес, 73), Пьянич (Пуч, 65), Трінкал (де ла Фуенте, 83), Брейтуейт.

Попередження: Пьянич (15), Попов (69).

ПСЖ Франція – "РБ Лейпциг" Німеччина 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 11, пенальті Неймар.

ПСЖ – Навас, Флоренці, Маркіньос, Діалло, Баккер, Данилу Перейра, Паредес, Еррера (Верратті, 83), Ді Марія (Рафінья, 64), Мбаппе (Кін, 90), Неймар (Сарабія, 90).

РБ Лейпциг – Гулачі, Упамекано, Конате, Анхеліньо, Мукіеле (Орбан, 63), Нкунку, Айдара, Ольмо (Клюйверт, 64), Забітцер, Форсберг (Серлот, 74), Поульсен.

Попередження: Форсберг (2), Неймар (40), Паредес (40), Рафінья (77), Еррера (82), Верратті (84).

"Манчестер Юнайтед" Англія – "Істанбул" Туреччина 4:1 (3:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 7 Бруну Фернандеш, 2:0 – 19 Бруну Фернандеш, 3:0 – 35, пенальті Решфорд, 3:1 – 75 Тюрюч, 4:1 – 90 Джеймс.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Біссака (Вільямс, 59), Теллес, Магуайр, Лінделеф (Туанзебе, 46), ван де Бек, Бруну Фернандеш (Грінвуд, 59), Фред, Кавані, Марсьяль (Матіч, 82), Решфорд (Джеймс, 59).

Істанбул – Гюнок, Рафаел, Єпуряну, Шкртел (Карлуш Понкі, 87), Болінголі-Мбомбо (Калдирим, 74), Кахведжі (Текдемір, 46), Вішча, Тюрюч, Озджан (Жуліано, 74), Шадлі (Гульбрандсен, 61), Ба.

Попередження: Туанзебе (55), Шкртел (78), Текдемір (85), Магуайр (86), Тюрюч (89).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 25 листопада, свій матч в Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар". Вже був опублікований список телеканалів, які організовують пряму трансляцію.