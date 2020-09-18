Проти цього "Динамо" немає шансів, – екстренер "Гента"

У бельгійського "Гента" практично немає шансів обіграти київське "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів і пройти до групового етапу турніру.

Таку думку в інтерв'ю Het Nieuwsblad висловив колишній головний тренер команди з Гента Йєсс Торуп, який в минулому сезоні завоював з клубом "срібло" чемпіонату.

"Я знаю "Динамо" досить добре, тому що бачив багато їхніх матчів у минулому році, коли ми вивчали "Олександрію". Повірте мені: у "Гента" дійсно немає шансів проти цього "Динамо". Але вони повинні бути сміливими і скористатися цією унікальною можливістю", – сказав Торуп.

Нагадаємо, "Гент" і "Динамо" проведуть матчі плей-офф відбору ЛЧ 23 вересня у Бельгії і 29 вересня в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Міккель Дуелунд, який працював з Торупом в Данії, натякнув на те, що йде з команди.