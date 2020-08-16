Протести в Мінську спровокувала пандемія коронавiрусу, – екстренер "Карпат"

Знаменитий білоруський футбольний фахівець Олег Дулуб, який тренував в 2016 році львівські "Карпати", а в 2017-м одеський "Чорноморець", пояснив, чому протести в його рідній країні пройшли тільки зараз, саме на цих виборах.

За словами Дулуба, появу національної ідеї спровокувала пандемія коронавiрусу, коли держава просто відвернулася від народу.

"Медики опинилися віч-на-віч з незрозумілою хворобою, якої, як виявилося, у нас немає. При цьому хворі вмирали. І замість слів підтримки з центрального телебачення линули тільки слова образи в сторону от цих померлих людей. Це послужило каталізатором", – сказав тренер в інтерв'ю tribuna.com.

За словами білоруського наставника, в країні раніше ніколи не було такої сильної національної ідеї і опозиції.

"Вона завжди знищувалася. Три жінки, Тихановська, Цепкало і Колесникова, організували навколо себе людей. Так, немає такої централізованої опозиції. Зараз опозиція – це весь народ", – підсумував Олег Анатолійович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дулуб розповів про ситуацію в рідній країні. За словами 54-річного тренера, все те, що відбувається в Білорусі є справжнісіньким фашизмом.