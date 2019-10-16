Протести в Барселоні: футбольне Ель Класіко під загрозою зриву

У зв'язку з акціями протесту в Каталонії іспанська Ла Ліга попросила "Реал" і "Барселону" помінятися між собою, щоб Ель-Класіко, заплановане на 26 жовтня в Барселоні, пройшло в Мадриді.

Однак керівництво двох найбільших іспанських клубів відмовилося від перенесення центрального матчу сезону, повідомляє Marca.

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Матч, який повинен відбутися 26 жовтня на стадіоні "Камп Ноу" в столиці Каталонії, пропонувалося перенести в Мадрид через акції протестів в Барселоні, викликаних судовими вироками каталонським політикам. Однак обидва іспанські клуби виступили проти перенесення гри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховний суд Іспанії виніс вирок дев'яти каталонським чиновникам і політикам у справі про заворушення і проведення референдуму про незалежність у 2017 році. В автономії почалися заворушення.

Через акції протесту "Барселона" вже зазнала деяких складнощів. Так, на черговий матч Прімери з "Ейбаром" каталонці збираються їхати автобусом. Справа в тому, що протестні заходи призводять до пробок в місті, тому футболісти "Барселони" не можуть дістатися до аеропорту.

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