"Просто слабкий": Леоненко пройшовся по екстренеру "Шахтаря"

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко поділився думкою про колишнього наставника донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеку.
Паулу Фонсека
"Ми ще говорили, коли Фонсека був, що потрібно "Шахтарю" склад на матчі міняти. А він розповідав: "Ми "Колос" обіграли, нічого не пропустили, провели дуже складний матч, проявили дух". А я думаю, що просто тренер слабкий був", – сказав Леоненко в ефірі програми "Великий футбол".
Нагадаємо, португалець Паулу Фонсека працював у "Шахтарі" з 2016-го по 2019 роки, після чого підписав контракт з італійською "Ромою".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексфорвард "Динамо" і збірної України Віктор Леоненко оригінально прокоментував перемогу збірної України над Португалією в кваліфікації Євро-2020. Зокрема, одного з авторів голів у матчі Андрія Ярмоленка він назвав "дівчиськом".
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