"Просто неможливо!" Зоряні українці висловилися про ЧС-2018

Матчем між збірними Росії і Саудівської Аравії в четвер, 14 червня, стартує чемпіонат світу з футболу 2018 року в РФ. 32 команди посперечаються між собою за право називатися найсильнішою на планеті.

Напередодні муніадля OBOZREVATEL провів опитування серед зіркових українців. Ми поставили три запитання нашим читачам:

1. Чи будете дивитися ЧС-2018 повністю?

2. За яку збірну будете вболівати і чому?

3. Хто стане чемпіоном світу?

Йожеф Сабо - учасник ЧС-66

"Динамо" Київ від Шурика

1. Не дивлячись на те, що на період чемпіонату, мені потрібно буде займатися нагальними справами, природно, збираюся подивитися всі значущі матчі.

2. Три збірні будуть в центрі моєї уваги - це Іспанія, Аргентина, Німеччина. На мій погляд, вони зараз найсильніші в світі.

3. Якщо не трапиться якихось несподіванок (а в футболі це часто відбувається), в фіналі зійдуться збірні Аргентини та Німеччини. Я думаю, що Мессі з партнерами цілком під силу виграти і принести Аргентині третій титул.

Костянтин Віхров - футбольний арбітр, нагороджений Золотим знаком ФІФА

"Динамо" Київ від Шурика

1. Такий футбольний бенкет пропустити просто неможливо!

2. Мої симпатії на цьому мундіалі цілком належать збірним Уругваю та Аргентини, в складі яких грають багато зірок, які виступають в Європі. Мені імпонує легкість і імпровізації на поле, які притаманні латиноамериканців. У цьому вони і відрізняються від європейських зірок.

3. Але чемпіоном, по-моєму, вдруге поспіль стане збірна Німеччини. У цій країні сильний чемпіонат, тон в якому в основному задають "свої" гравці. А зустрінуться німці у фіналі зі збірною Франції.

Георгій Джангирян - віце-президент федерації регбі України

1. Матчі чемпіонату буду дивитися, перебуваючи в Іспанії. Можна тільки уявити, що буде творитися в місцевих барах, де збираються вболівальники, адже іспанці гратимуть в одній групі зі своїми сусідами - португальцями.

2. Англія подарувала світові не тільки футбол, але і регбі, так що вболівати буду саме за них.

3. Звичайно, англійці не є фаворитами турніру, але я сподіваюся, що через 52 роки після останнього тріумфу на домашній першості, збірна Англії знову виграє мундіаль.

Артем Франков - головний редактор журналу "Футбол"

"Динамо" Київ від Шурика

1. Постараюся подивитися якомога більше матчів ЧС-2018. Для мене це не тільки задоволення, але і робота.

2. Я давній шанувальник збірних Англії та Німеччини.

3. А в фіналі чемпіонату зустрінуться збірні Бразилії та Німеччини. У мене таке передчуття, що через 16 років бразильці повернуть собі звання найсильніші збірної. Пора б уже здригнутися п'ятикратним! До речі, якщо я не помиляюся, в складі бразильців всього три гравці, які виступають в місцевих клубах, інші в топ-командах Європи. Потенціал у них божевільний!

Вадим Крижевський - заслужений лікар України

1. Я вболівальник зі стажем. Минулі чотири світових чемпіонату дивився від і до. Природно, найбільшу радість мені приніс ЧС-2006, де наші футболісти створили справжню сенсацію, дійшовши до чвертьфіналу. Природно, засмучений, що нинішній мундіаль пройде без збірної України.

2. Мені подобаються дві команди, які сповідую різний стиль гри і футбольну філософію - збірні Німеччини і Англії.

3. Німці в фіналі стануть чемпіонами і завоюють п'ятий титул.

Вадим Євтушенко - учасник ЧС-86

1. Така футбольна подія проходить лише раз на чотири роки, тому дивитися буду по максимуму.

2. Я грав і працював тренером в Швеції. Як то кажуть, знаю футбол цієї країни зсередини і, природно, буду вболівати за скандинавів. Сподіваюся, що шведи вийдуть з групи, хоча суперники тут у них непрості. Одна Німеччина чого варта!

3. А в фіналі, мені здається, переможе збірна Франції. В цьому році це їм цілком під силу.

Олександр Бойко - дворазовий чемпіон СРСР з футболу, батько воротаря "Динамо" Дениса Бойка

"Динамо" Київ від Шурика

1. Місяць такого футболу! Це потрібно дивитися обов'язково.

2. Я давно вболіваю за збірні Бразилії та Англії, хоча на ЧС-2018, думаю, вони навряд чи переможуть.

3. У фіналі бачу збірну Німеччини. Вона і стане чемпіоном.

Віктор Хлус - чемпіон і володар Кубка СРСР

"Динамо" Київ від Шурика

1. Посперечався з одним на ящик шампанського, хто більше подивиться матчів чемпіонату. Тепер назад дороги немає - буду дивитися до упору.

2. Я багаторічний шанувальник збірної Італії, але вперше за багато років італійці не потрапили на чемпіонат. Так що буду спостерігати за їхніми кривдниками - збірної Швеції.

3. Я думаю, що у вирішальному матчі зійдуться збірні Німеччини та Іспанії. Переможуть німці, хоча все може бути, адже великий футбол непередбачуваний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарні футболісти київського "Динамо" зробили заяву про показ чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.