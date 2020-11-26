Прощання з Марадоною: шанувальники футболіста влаштували бійку з поліцією

Михайло Морозов Футбол 13:34, 26.11.2020

Фанати легендарного футболіста Дієго Марадони взяли участь у сутичках з поліцією під час церемонії прощання, яка проходить у четвер, 26 листопада, в Буенос-Айресі.

Як повідомляє видання Marca, шанувальники аргентинця намагалися прорватися через огорожу, щоб дістатися до президентського палацу Каса Росада (Рожевий будинок), в якому стоїть труна з Марадоною. Відзначається, що для врегулювання конфронтацій поліції довелося використовувати сльозогінний газ.

Шанувальники Марадони намагаються прорватися крізь огорожу
Marca
Попрощатися з Марадоною прийшла величезна кількість людей
Marca
Поліція насилу стримує натиск людей
Marca

Нагадаємо, що OBOZREVATEL веде пряму трансляцію церемонії прощання з Дієго. Очікується, що її відвідає мільйон осіб. Після новини про смерть легендарного футболіста люди почали збиратися біля знаменитого обеліска в Буенос-Айресі і стадіону команди "Архентінос Хуніорс", в якій Марадона починав кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Аргентини Альберто Фернандес ввів триденну жалобу в країні, щоб вшанувати пам'ять великого футболіста.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Медикам на фронт потрібна допомога

УЄФА присудив збірній України технічну поразку за матч зі Швейцарією

Фокін заявив про його передчасне виключення з ТКГ

Вистрибують із вікон і вішаються: через страх захворіти на коронавірус і померти Україну накрила хвиля самогубств

У Кіровоградській області від COVID-19 померла 17-річна дівчина