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Пропустить весь сезон: зірка "Реала" отримав жахливу травму

5.3т Читати матеріал російською

Хавбек "Реала" Марко Асенсіо отримав серйозну травму в матчі з "Арсеналом" в рамках передсезонного турніру International Champions Cup, який проходить в США.

Півзахисник вийшов на заміну після перерви, провів на полі 20 хвилин і встиг відзначитися голом. Однак незабаром покинув газон на ношах.

Марко Асенсио

Марко Асенсио

Незважаючи на перемогу в матчі з "Канонірами" в серії пенальті, наставник "Вершкових" Зінедін Зідан не приховував свого засмучення. "Ситуація виглядає погано, це найгірший підсумок дня для нас", - зазначив тренер "Реала, якого цитує Marca.

Пізніше "Королівський клуб" виступив з офіційною заявою про травму Асенсіо. Обстеження показало, що у 23-річного іспанця виявлено розрив передньої хрестоподібної зв'язки і зовнішнього меніска лівого коліна. У найближчі дні футболіст буде прооперований. Термін відновлення гравця збірної Іспанії складе 8-9 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дорогоцінному новачкові "Реала" стало погано на презентації.

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Місце
США
Тег
Реал Мадрид
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