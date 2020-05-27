"Пропускав уроки фізики": український футболіст підкорив мережу новим трюком

Новий трюк українського футболіста донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика був знову опублікований на відомому Instagram-каналі "433".

"Покажіть мені прийом м'яча, який буде кращим за цей. Запам'ятайте ім'я Мудрика", – підписано відео, на якому футболіст "приклеює" до ноги м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхового будинку. Мудрик прокоментував трюк, пожартувавши, що він "пропускав уроки фізики в школі".

Михайло Мудрик Золотий талант

Відео набрало вже майже два мільйони переглядів і понад 1700 коментарів.

Думки користувачів розділилися – одні називають ролик фейком і не вірять, що так можна було прийняти м'яч, а інші порівнюють українця із зірковими футболістами, називаючи імена бразильця Марсело і Зінедіна Зідана з "Реала".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мудрик вже не вперше шокує футбольних фанатів, підписаних на "433". Раніше він двічі дивував користувачів своєю технікою.