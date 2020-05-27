Головна Новини
27 травня • оновлено в 11:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Пропускав уроки фізики": український футболіст підкорив мережу новим трюком

3.2т
Читати матеріал російською

Новий трюк українського футболіста донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика був знову опублікований на відомому Instagram-каналі "433".

"Покажіть мені прийом м'яча, який буде кращим за цей. Запам'ятайте ім'я Мудрика", – підписано відео, на якому футболіст "приклеює" до ноги м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхового будинку. Мудрик прокоментував трюк, пожартувавши, що він "пропускав уроки фізики в школі".

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

Золотий талант

Відео набрало вже майже два мільйони переглядів і понад 1700 коментарів.

Думки користувачів розділилися – одні називають ролик фейком і не вірять, що так можна було прийняти м'яч, а інші порівнюють українця із зірковими футболістами, називаючи імена бразильця Марсело і Зінедіна Зідана з "Реала".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мудрик вже не вперше шокує футбольних фанатів, підписаних на "433". Раніше він двічі дивував користувачів своєю технікою.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Україна
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Торпедо
VS
Смолевичи
Торпедо не проиграет и тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку
Городея
VS
Неман
Инд. тотал Немана больше 1
1.80 Сделать ставку
Дармштадт
VS
Гройтер Фюрт
Инд. тотал Дармштадта больше 1.5
2.07 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Гамбург
Гамбург не проиграет
1.61 Сделать ставку
forZe
VS
Apeks
Победа forZe с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Nemiga
VS
Virtus.pro
Победа Nemiga с форой в +1,5 карты
1.51 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Gen.G
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Hard Legion
VS
NaVi Junior
Победа Hard Legion с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
fnatic
VS
Godsent
Победа Godsent с форой в +1,5 карты
1.63 Сделать ставку
Nemiga
VS
Nordavind
Победа Nemiga
1.78 Сделать ставку