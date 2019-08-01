"Пропонують стільки!" Хацкевич розповів про новий трансфер "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич після матчу з "Карпатами" (2:0) у 1-му турі Прем'єр-ліги підтвердив інтерес київського клубу до нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

"Знаєте, в нашу команду пропонують стільки футболістів! Потім пишуть про це. Зайця того ж пропонували. Трансферне вікно ще не закрите. Ми ведемо пошук атакувального гравця, а буде це Жерсон або хтось інший, я не можу сказати. Чи цікавимося ми Родрігесом? Так, цікавимося ним", — сказав Хацкевич, чиї слова передає "Трибуна".

Жерсон Родрігес Reuters

Також ЗМІ стало відомо, що 1 серпня футболіст пройде медогляд у "Динамо". Жерсон Родрігес нині належить японському клубу "Джубіло Івата".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися подробиці трансферу Родрігеса в київський клуб, зокрема в пресу просочилися дані про вартість переходу.

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