Пропонували навіть "Барселоні": "Ювентус" хоче позбутися Роналду

Відомий журналіст Гійом Балага заявив, що "Ювентус" протяuгом останніх шести місяців намагається знайти покупця на зіркового Кріштіану Роналду.

"Кріштіану Роналду пов'язували з ПСЖ не тому, що французи хотіли його купити, а тому, що Жорже Мендешу (агенту португальця – Ред.) сказали знайти новий клуб для футболіста. Це триває вже пів року: спочатку були чутки про повернення до "Реалу", але мадридці відмовилися, потім почалися розмови про МЛС (вища ліга США по футболу – Ред.) і так далі", – розповів Балага в інтерв'ю, яке з'явилося на сторінці BBC 5 Live Sport в Twitter.

Він розповів, що керівництво "Ювентуса" хоче позбутися вкрай високої зарплати Роналду.

""Ювентус" не хоче платити його величезну зарплату. Його пропонували всім, навіть "Барселоні". Я не впевнений, що у них вийде так просто позбутися Роналду. Якщо він не пішов на зменшення розміру винагороди в туринському клубі, то отримує близько 23 мільйонів євро , як це було в Мадриді. Хто зможе йому стільки заплатити? " – прокоментував ситуацію Балага.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійський журналіст П'єтро Бальцано заявив, що Роналду може піти з "Ювентуса" після закінчення сезону.

Нагадаємо, що туринці не змогли вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, програвши "Ліону" за сумою двох зустрічей.