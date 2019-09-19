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19 вересня • оновлено в 18:46
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"Прописано в контракті": Степаненко розкрив незвичайну заборону в "Шахтарі"

1.5т Читати матеріал російською

Півзахисник донецького "Шахтар" Тарас Степаненко зізнався, що йому за контрактом заборонені деякі зимові види спорту.

"На лижах не можна кататися. Прикольний пункт. Я раніше з нього сміявся, а потім коли з доктором поспілкувався, він сказав, що в зимовий час це хліб для травматолога. Коліна летять, гомілкостопи. Прям так і написано: не можна кататися на лижах. Взагалі всi екстремальні види спорту вони в принципі заборонені. Не знаю, як за бобслей, не чув, але лижі точно прописані", – розповів Степаненко в ефірі Youtube-каналу ОТДУШІВДУШУ.

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Нагадаємо, що "Шахтар" з поразки стартував у Лізі чемпіонів. Гра 1-го туру проти "Манчестер Сіті" пройшла в Харкові і завершилася з рахунком 0: 3.

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Особа
Тарас Степаненко
Тег
ФК Шахтар
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