"Пронос в день гри": скандальний коментатор з РФ жорстко потролив збірну Росії

Екстравагантний російський журналіст Василь Уткін затролив збірну Росії після поразки в товариському матчі від збірної Австрії 0:1 .

За словами Уткіна, збірної Росії на домашньому мундіалі залишається сподіватися тільки на випадок.

"Найбільш раціональна його складова - можливо, наші суперники будуть готові гірше. Якщо завгодно, можна ще бажати проблем зі здоров'ям Салаху. Щось надійне і стратегічно нешкідливе. Наприклад, пронос у день гри", - цитує журналіста johndonne.ru.

У своєму матеріалі Уткін порівнює національну збірну з онкохворим.

"Безнадійно хворим віра в себе дозволяє піти з гідністю. А в грі надія - останній ігручій шанс", - зазначив журналіст.

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