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Проломили череп: ЧС-2018 розпочався зі скандалу

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Вболівальник збірної Франції з футболу потрапив до реанімації після того, як його побив таксист в Санкт-Петербурзі. 38-річного чоловіка з черепно-мозковою травмою, проломленим черепом, зламаним носом і розбитим обличчям відразу помістили до лікарні.

За даними Фонтанки, водій чорних "Жигулів" побив футбольного вболівальника, відібрав гроші і рано вранці викинув майже в чотирьох кілометрах від готелю "Авент Інн", де зупинився гість чемпіонату світу 2018 року.

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Пізніше з'ясувалося, що він не єдиний постоялець цього готелю, який постраждав від хуліганства. Допомоги поліцейських попросив 37-річний земляк потерпілого. У нього був відібраний недорогий телефон і 5,5 тисячі рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські традиції викликали сміх у лідера збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Об'єкт
Збірна Франції з футболу
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