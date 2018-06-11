Проломили череп: ЧС-2018 розпочався зі скандалу

Вболівальник збірної Франції з футболу потрапив до реанімації після того, як його побив таксист в Санкт-Петербурзі. 38-річного чоловіка з черепно-мозковою травмою, проломленим черепом, зламаним носом і розбитим обличчям відразу помістили до лікарні.

За даними Фонтанки, водій чорних "Жигулів" побив футбольного вболівальника, відібрав гроші і рано вранці викинув майже в чотирьох кілометрах від готелю "Авент Інн", де зупинився гість чемпіонату світу 2018 року.

Пізніше з'ясувалося, що він не єдиний постоялець цього готелю, який постраждав від хуліганства. Допомоги поліцейських попросив 37-річний земляк потерпілого. У нього був відібраний недорогий телефон і 5,5 тисячі рублів.

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